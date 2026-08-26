Психолог Софья Сулим объяснила, как подготовить ребенка к запрету на телефоны в школе. В беседе с « Абзацем » она посоветовала честно поговорить о новых правилах и показать их практическую пользу для учебы.

По словам эксперта, ограничение на гаджеты нельзя подавать как жестокое наказание. Родителям важно признать, что школьные правила существуют, и помочь ребенку увидеть их выгоду: возможность не отвлекаться на уроках и меньше уставать.

Сулим отметила, что ребенку нужно прямо говорить: такие правила есть, они могут не нравиться, но в чем-то помогают — позволяют сосредоточиться и учиться спокойнее. Взрослым стоит показывать, что именно дают ограничения.

Психолог подчеркнула: школьнику необходима моральная поддержка. Период отвыкания от постоянных уведомлений вызывает временный дискомфорт и легкое беспокойство даже у взрослых, и этот этап нужно просто пережить.