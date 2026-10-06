Зарядки, зонты и картина «Тыква — царица стола»: что оставляют пассажиры?

В аэропорту Домодедово пассажиры забыли чемодан с колбасой и бампер

Общество

С января 2026 года в камеру невостребованного багажа аэропорта Домодедово поступило более 27 тыс. вещей. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Чаще всего пассажиры забывают зарядные устройства и электронные гаджеты.

Летом к списку добавляются солнцезащитные очки и наушники, осенью — зонты, куртки и плащи. Встречаются и неординарные предметы: среди самых необычных за первые девять месяцев — чемодан с колбасой, автомобильный бампер и картина «Тыква — царица стола» размером 40 на 50 см.

Если вещь оставили в терминале, ее передают в камеру невостребованного багажа сотрудники транспортной безопасности. О забытых на борту предметах сообщают бортпроводники авиакомпании. С января по октябрь около 30% забытых вещей удалось вернуть владельцам.

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