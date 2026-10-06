«Заряженные на беременность» апельсины: продавцам грозят штрафы и срок

Продажа «заряженных на беременность» апельсинов может обернуться для продавцов жалобами, штрафами, а в отдельных случаях и реальным сроком. Об этом « Абзацу » рассказала юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, тяжесть наказания зависит от текста объявления и суммы вырученных средств.

Нечаева пояснила, что если сделки единичны, а информация о товаре подается как шутка или розыгрыш, ответственности не будет. Однако если продавец исказил сведения о продукте, а покупатель испытал моральные страдания, дело могут рассмотреть по Гражданскому кодексу. Закон о защите прав потребителей обязывает корректно доводить информацию о товаре. При введении покупателя в заблуждение дистрибьютора ждут проверки и административные штрафы, а покупатель вправе расторгнуть договор, вернуть деньги и взыскать неустойку.

Юрист добавила, что искажение информации может стать основанием для обращения в Роспотребнадзор и суд. При доказанной вине продавца и наличии ущерба покупатель сможет взыскать компенсацию морального вреда. Если обман окажется крупным, дело могут квалифицировать как мошенничество — наказание по этой статье УК РФ достигает пяти лет лишения свободы.

Накануне на популярной платформе для объявлений появились предложения о продаже апельсинов, «заряженных на долгожданную беременность». Продавцы обещали, что фрукты помогут зачатию, оценивая один цитрус в среднем в ₽500. К моменту публикации материала объявление удалили.