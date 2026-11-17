Защита от оспы из Сибири: новосибирские ученые зарегистрировали препарат НИОХ-14 и готовят его к серийному выпуску
«КП-Новосибирск»: в регионе зарегистрировали препарат НИОХ-14 против оспы
В Новосибирске готовится запуск производства отечественного препарата НИОХ-14, предназначенного для борьбы с натуральной оспой. Разработка создана учеными Сибирского отделения РАН совместно со специалистами центра «Вектор». Исполняющий обязанности директора Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН Евгений Суслов сообщил изданию «КП-Новосибирск», что лекарство уже прошло государственную регистрацию.
По словам руководителя института, в ближайшее время ожидается получение разрешительной документации и подготовка производственных площадок. Выпуск препарата планируется организовать непосредственно на базе НИОХ, после чего он будет направлен в стратегические запасы страны.
На этапе доклинических исследований эффективность средства тестировалась на клетках, зараженных различными ортопоксвирусами, а также на животных, включая приматов. Испытания с намеренным заражением людей не проводились; основной акцент был сделан на проверке токсичности вещества.