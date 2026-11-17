В Новосибирске готовится запуск производства отечественного препарата НИОХ-14, предназначенного для борьбы с натуральной оспой. Разработка создана учеными Сибирского отделения РАН совместно со специалистами центра «Вектор». Исполняющий обязанности директора Новосибирского института органической химии (НИОХ) СО РАН Евгений Суслов сообщил изданию « КП-Новосибирск », что лекарство уже прошло государственную регистрацию.

По словам руководителя института, в ближайшее время ожидается получение разрешительной документации и подготовка производственных площадок. Выпуск препарата планируется организовать непосредственно на базе НИОХ, после чего он будет направлен в стратегические запасы страны.

На этапе доклинических исследований эффективность средства тестировалась на клетках, зараженных различными ортопоксвирусами, а также на животных, включая приматов. Испытания с намеренным заражением людей не проводились; основной акцент был сделан на проверке токсичности вещества.