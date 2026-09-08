Застолье или молитва? В РПЦ напомнили, чем на самом деле можно помочь умершему

В православной традиции особое значение придают поминовению усопших на третий, девятый и сороковой дни после смерти. Священники объяснили, почему именно эти даты считаются ключевыми этапами для души. Об этом пишет « Царьград ».

На третий день, в память о Воскресении Христа, душа предстает перед Богом. К этому времени верующим советуют заказать сорокоуст — поминовение за литургией в течение 40 дней. На девятый день душе открываются райские обители, и близкие молятся о милости Божией и упокоении новопреставленного.

Сороковой день считается самым важным: согласно церковному учению, в этот момент определяется дальнейшая участь души до Страшного суда.

Священнослужители подчеркивают, что главное в поминовении — не застолье, а молитва. Посещение храма, чтение Псалтири и поминовение во время богослужений считаются лучшей помощью усопшему.