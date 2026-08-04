Застряли во «Внуково» почти на сутки: Turkish Airlines не может починить самолет, туристы теряют путевки

Более ста российских туристов почти сутки не могут вылететь из Москвы в Бодрум из-за технической неисправности самолета Turkish Airlines. Рейс TK3155, который должен был отправиться из «Внуково» в 2:55 ночи 3 августа, многократно переносили, а вылет в итоге назначили на ту же отметку, но уже 4 августа. Об этом сообщает « Турпром ».

По данным издания, пассажиры сначала провели в салоне до четырех утра, после чего командир экипажа попросил всех вернуться в здание аэровокзала. Перевозчик разместил людей в гостинице, но время отправления менялось несколько раз: сначала рейс перенесли на 18:00, затем — на 22:00, а в итоге снова поставили на 2:55 ночи. Таким образом, путешественники потеряли почти целые сутки, которые должны были провести на отдыхе.

Один из пассажиров рассказал, что поселение в отель мало утешает, а внятных объяснений никто не дает: техники лишь разводят руками и говорят, что неисправность устранить не удается. Тем временем у людей сгорают оплаченные путевки и отменяются брони отелей. Ситуацию осложняет то, что сотрудники Turkish Airlines ограничиваются сухими сообщениями о переносе времени вылета и не предлагают альтернативных маршрутов, а самостоятельно добраться до моря практически невозможно — билетов на ближайшие даты в продаже нет.