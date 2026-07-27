Заводские пленки, мотор 4,6 и ₽14,5 миллиона: за что просят такие деньги за внедорожник 2014 года

На популярном классифайде выставили на продажу Toyota Land Cruiser 2014 года выпуска в максимальной комплектации, который практически не покидал гаража. Как сообщает портал 110 km.ru , все это время семиместный внедорожник находился в руках одного владельца и проехал лишь 2700 километров.

Под капотом установлен 4,6-литровый двигатель мощностью 309 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом. Машина хранилась в сухом теплом боксе и выезжала исключительно в теплые летние дни. Благодаря этому кузов остался в идеальном состоянии, а на некоторых деталях до сих пор сохранились заводские пленки. Продавец оценил 12-летний внедорожник в ₽14,5 миллиона и готов доставить его автовозом в любой регион России.