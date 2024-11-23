Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров лишился звания «Народный артист Украины». Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на официальном сайте его администрации.

Кроме Киркорова, глава киевского режима лишил звания «Народный артист Украины» певцов Николая Баскова, Александра Малинина и композитора Игоря Крутого.

Статуса заслуженных артисток Украины были лишены и звезды, родившиеся на Украине, но построившие карьеру в России: это Ани Лорак и Таисия Повалий.

В общей сложности Зеленский лишил званий и наград 34 человек: это чиновники, юристы, артисты, религиозные деятели.

Ранее блогер Васильев назвал наиболее вероятного кандидата на пост президента Украины.