Землетрясение магнитудой 7,1 всколыхнуло Японию: пожары, разрушенные мосты и угроза цунами
Премьер Японии Такаити заявила о пострадавших при землетрясении магнитудой 7,1
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о пострадавших в результате мощного землетрясения, которое произошло на острове Кюсю. По ее словам, подземные толчки спровоцировали пожары, а также привели к повреждению дорог и мостов.
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в 16:27 по местному времени. Очаг залегал на глубине около 10 километров. В префектуре Кумамото интенсивность сотрясений достигла шести баллов. Жителей региона экстренно оповестили об угрозе цунами высотой до одного метра на побережье заливов Ариакэ и Яцусиро.