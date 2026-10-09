Землетрясение магнитудой 7,2 в Панаме: что известно к этому часу?

Институт геонаук Панамы: землетрясение зафиксировали на глубине 4 км

Общество

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме. Об этом сообщил Институт геонаук Университета Панамы. Подземные толчки зафиксировали в 12:56 по местному времени на глубине четырёх километров. Эпицентр находился в 39 километрах к северо-западу от города Тоноси.

После землетрясения в социальных сетях появились видео эвакуации людей из зданий. На большинстве записей люди спокойно выходят на улицу. На одном из роликов заметны незначительные обрушения внутри школьного здания. Управление Панамского канала сообщило, что, по предварительным данным, канал продолжает работу в штатном режиме.

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