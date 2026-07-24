Ждали сентябрь ради скидок, а получили рост цен: почему приграничный Китай перестал быть дешевым для приморцев

Поездки в приграничные китайские города этой осенью обойдутся приморцам заметно дороже, чем год назад. Даже сентябрь, традиционно считавшийся периодом низких цен, больше не гарантирует дешевого отдыха. Причина — резко возросший спрос, укрепление юаня и продление безвизового режима. Об этом пишет PRIMPRESS .

Если в прошлом году номер на двоих с завтраками в сентябре бронировали от ₽1500, то теперь минимальная стоимость стартует от ₽2500. Суйфэньхэ, Хуньчунь и другие приграничные города стремительно дорожают для российских гостей. Упрощение визовых формальностей — Китай продлил безвизовый въезд для россиян до конца 2027 года — сделало поездки проще, но одновременно подстегнуло турпоток и повлияло на цены. Короткая поездка на выходные теперь обходится значительно дороже прежнего.

При этом раннее бронирование отелей и билетов на сентябрь скидок не гарантирует. Опытные путешественники отмечают, что в Хуньчуне свободные номера, как правило, остаются всегда, и чем ближе дата заезда, тем больше дисконт. Нераспроданные номера и билеты проще продать за сутки по минимальной цене, чем оставлять номер пустым, а автобус — незаполненным.