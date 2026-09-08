Постоянное обращение к нейросетям за советами и одобрением может быть тревожным сигналом. Об этом в разговоре с телеканалом « Краснодар » рассказала врач, нутрициолог и эксперт по пищевому поведению Екатерина Гузман.

По ее словам, зависимость от искусственного интеллекта пока не считается самостоятельным медицинским диагнозом, поэтому называть зависимым каждого, кто ежедневно пользуется нейросетями, неправильно. Важна не продолжительность использования, а его последствия.

Врач отметила: насторожиться стоит, если человек не может принимать решения без чат-бота, испытывает тревогу, когда сервис недоступен, или многократно задает один и тот же вопрос в надежде получить желаемый ответ. Поводом пересмотреть свои привычки также может стать ситуация, когда общение с ИИ начинает вытеснять сон, работу, прогулки и встречи с близкими.