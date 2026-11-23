Рак поджелудочной железы нередко выявляют на поздних стадиях, поскольку на раннем этапе он обычно не проявляется. Семь возможных признаков заболевания перечислило издание Mirror со ссылкой на экспертов Медицинского университета Южной Каролины.

Среди таких признаков специалисты называют желтуху, светлый стул, потемнение мочи, боль в верхней или средней части живота и в спине, необъяснимую потерю веса, усталость и сниженный аппетит. Многие из этих симптомов неспецифичны и могут появляться лишь на поздних стадиях. Эксперты предупредили: «Диагностика рака поджелудочной железы затруднена и часто проводится поздно».

По данным специалистов, не менее года после установления диагноза живут около 25 процентов пациентов, а пятилетняя выживаемость превышает пять процентов. Риск заболеть растет с возрастом. К факторам риска относят курение, злоупотребление алкоголем, ожирение, малоподвижный образ жизни и большое количество красного мяса в рационе.