Желтые хвосты на песке: почему ядовитая фугу массово выбрасывается на побережье Приморья
ГТРК «Владивосток»: в устье реки Партизанская выбросилось больше 20 рыб фугу
В устье реки Партизанская на побережье Приморья произошел массовый выброс ядовитой рыбы фугу. Отдыхающие засняли более 20 особей с характерными желтыми хвостами и жабрами. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток».
По данным издания, в этом году опасная рыба стала все чаще появляться у берегов региона и попадаться рыбакам. Фугу содержит смертельную дозу тетродотоксина, сконцентрированного главным образом в печени, икре, желчном пузыре и коже. Эти части употреблять в пищу категорически запрещено. Остальные фрагменты можно есть только после тщательной специальной обработки.