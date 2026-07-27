Желтые хвосты на песке: почему ядовитая фугу массово выбрасывается на побережье Приморья

В устье реки Партизанская на побережье Приморья произошел массовый выброс ядовитой рыбы фугу. Отдыхающие засняли более 20 особей с характерными желтыми хвостами и жабрами. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток».

По данным издания, в этом году опасная рыба стала все чаще появляться у берегов региона и попадаться рыбакам. Фугу содержит смертельную дозу тетродотоксина, сконцентрированного главным образом в печени, икре, желчном пузыре и коже. Эти части употреблять в пищу категорически запрещено. Остальные фрагменты можно есть только после тщательной специальной обработки.