Жена против любовницы: можно ли вернуть подарки, купленные на семейные деньги?

Женщины могут через суд забрать имущество, которое муж купил любовнице на общие семейные деньги. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Сергей Багян. По его словам, главным основанием для иска становится растрата общих сбережений и причинение финансового ущерба семье.

Багян отметил, что истице предстоит убедить суд в том, что мужчина распорядился семейными накоплениями тайно, без предварительного согласия супруги. Весомым аргументом может стать факт того, что потраченные средства предназначались для обеспечения детей, оплаты их обучения, покупки одежды или решения жилищных вопросов, но ушли на сторону. Юрист пояснил, что в суде необходимо доказать: муж приобретал вещи не на свои собственные средства, а на деньги семьи. Если подарок на крупную сумму, важно показать, что согласия не было и это привело к ущербу.

По словам Багяна, решение спора во многом зависит от тщательности подготовки доказательной базы. Для подтверждения позиции потребуется детально отследить движение финансов: собрать выписки по банковским картам и счетам, прикрепить платежные чеки, договоры купли-продажи, а также фото- и видеоматериалы, фиксирующие наличие спорных предметов у адресата подарков. При необходимости к делу можно привлечь и показания свидетелей.