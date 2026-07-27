Жениться на двух сестрах — грех или просто запрет: священник объяснил, чем грозит такой брак
Иерей Ильяшенко: брак с родными сестрами грозит генетическим вырождением
Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко в беседе с «Абзацем» объяснил, почему браки с двумя родными сестрами запрещены в Русской православной церкви и чем они опасны.
По словам священнослужителя, такие союзы относятся к категории близкородственных, и на них распространяются церковно-правовые ограничения, закрепленные в документе о канонических аспектах церковного брака, утвержденном Архиерейским собором РПЦ. Церковь считает подобные браки недопустимыми, в том числе потому, что они способны привести к генетическому вырождению. Специальных наказаний за вступление в такой союз каноны не предусматривают, однако, нарушая установленные правила, супруги сами отдаляют себя от церковной жизни и общения с церковью.