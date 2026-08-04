«Женщина без мужчины неполноценна»: депутат Госдумы пояснил свои скандальные заявления

Депутат Госдумы Александр Ильтяков, чьи слова о «неполноценности» женщины без мужчины разошлись в интернете, дал развернутое пояснение своей позиции. В беседе с RT он уточнил, что имел в виду гармонию двух начал – мужского и женского, которые в союзе создают полноценную семью.

Парламентарий выступил с таким заявлением в рамках ток-шоу, посвященного демографической проблеме. По его словам, полноценное состояние человека достигается только при соединении мужской и женской сущности – и это соответствует природному и божественному замыслу.

«Женщина без мужчины неполноценна, а мужчина без женщины — инвалид», — заявил он.

Ильтяков пояснил, что в браке рождается интимная связь, когда супруги знают друг о друге все – включая проблемы со здоровьем, которые больше никому не доверяют.

«И он и она теперь знают о болячках на теле, о каких-то проблемах со здоровьем. Больше никто об этом не знает, не ведает. Рождается семья. В этом интимном состоянии рождаются дети. Возникает «папа, мама, я — полноценная семья», — заявил он.

Он также предостерег от разрушения мужского и женского начал, назвав это путем к уничтожению земной жизни. По мнению парламентария, только союз мужчины и женщины обеспечивает продолжение жизни и гармонию общества.

Заявление вызвало широкий резонанс в соцсетях: одни поддержали традиционный взгляд, другие обвинили депутата в архаичности и некорректных формулировках. Сам Ильтяков настаивает, что его слова вырваны из контекста, а суть – в сохранении семейных ценностей.