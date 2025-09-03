Женщина резко разбогатела после 11 лет неудач и осчастливила коллег

Жительница Индианы (США) выиграла почти $10 млн в лотерею после 11 лет игры и поделилась выигрышем со своими бывшими коллегами, как пишет People.

В США женщина из Индианы выиграла в лотерее около 795 млн руб. Счастливица поделилась информацией о том, что решила разделить выигрыш со своими бывшими коллегами. По словам победительницы, она начала покупать лотерейные билеты еще работая на заводе. Вместе с ней играли еще четыре сотрудника.

После того, как ее уволили, они продолжили покупать билеты вместе. Один из этих билетов, купленный 16 августа, принес им всем долгожданный многомиллионный выигрыш после 11 лет безуспешных попыток. Теперь бывшие коллеги планируют потратить деньги по-разному: кто-то хочет купить машину, кто-то — дом, а кто-то планирует вложить их в накопления.

