Женщина в Москве попала в больницу с веткой в глазу

Москвичка после прогулки в лесу оказалась в больнице с веткой, застрявшей в области глаза, о чем сообщил телеграм-канал Baza.

По словам пострадавшей, инцидент произошел во время ее пребывания в лесной зоне. В городской больнице №15 имени Филатова врачи успешно извлекли инородное тело.

По информации Baza, глазное яблоко женщины не пострадало; повреждения затронули исключительно мягкие ткани вокруг глаза. В настоящее время пациентка уже выписана из медицинского учреждения.

