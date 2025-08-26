Женщина в Москве попала в больницу с веткой в глазу
Фото: [unsplash.com]
Москвичка после прогулки в лесу оказалась в больнице с веткой, застрявшей в области глаза, о чем сообщил телеграм-канал Baza.
По словам пострадавшей, инцидент произошел во время ее пребывания в лесной зоне. В городской больнице №15 имени Филатова врачи успешно извлекли инородное тело.
По информации Baza, глазное яблоко женщины не пострадало; повреждения затронули исключительно мягкие ткани вокруг глаза. В настоящее время пациентка уже выписана из медицинского учреждения.
