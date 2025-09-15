Женщина вонзила нож в знакомого из-за неискреннего комплимента

В Кемерово вынесен приговор 36-летней местной жительнице, которая напала на своего знакомого с ножом и шваброй. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Поводом для агрессии послужил комплимент, который женщина сочла недостаточно искренним. Инцидент произошел в январе, когда оба находились в гостях. После слов мужчины хозяйка квартиры сначала схватила его за волосы, нанесла несколько ударов по лицу, а затем воспользовалась кухонным ножом, ранив знакомого в бедро.

Потерпевший пытался защититься и оттолкнул нападавшую, но та не успокоилась и взяла швабру, продолжив избиение. Мужчине удалось вырваться из квартиры и обратиться за помощью к прохожим, которые вызвали скорую. Медики диагностировали проникающее ножевое ранение и множественные ушибы. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала повреждения как вред здоровью средней тяжести.

Суд принял во внимание обстоятельства дела и признал подсудимую виновной по статье 112 УК РФ. В качестве наказания назначено полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

