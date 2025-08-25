Женщина выиграла 11 млн, спрятавшись от дождя в лотерейном магазине

Счастливый случай произошел с жительницей городского округа Юйси, провинции Юньнань, Китай, когда она, укрываясь от проливного дождя в лотерейном киоске, сорвала джекпот в миллион юаней (эквивалентно 11 млн руб.). Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Как рассказал владелец торговой точки, во время сильного ливня к нему зашла посетительница и поинтересовалась, есть ли у них моментальные лотереи, добавив, что поскольку она застряла из-за непогоды, то не прочь немного развлечься. После этого она приобрела 30 билетов моментальной лотереи, каждый стоимостью 30 юаней, потратив в общей сложности 900 юаней (10 тыс. руб.).

Начав проверять свои билеты, она обнаружила крупный приз уже в шестом из них. Впоследствии она призналась в интервью, что никогда не могла представить себе подобное даже в самых смелых мечтах.

После выигрыша женщина заявила, что вернулась к своей обычной работе. Она пояснила, что, по ее мнению, нельзя предаваться безделью и лени после такого события.

Победительница не забыла выразить признательность владельцу лотерейного магазина, передав ему красный конверт с небольшой суммой денег в знак благодарности.

Ранее сообщалось, что житель Ливерпуля купил счастливый билет в лотерее и потерял 108 млн руб.