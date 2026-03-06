Женщины перечислили худшие подарки: топ-3 подарков попали в черный список россиянок

Возглавила антирейтинг бытовая техника для коррекции фигуры: напольные весы назвали неудачным сюрпризом 62% опрошенных. Чуть меньше (60%) респонденток негативно оценивают идею преподносить одежду либо косметические средства, если они не были предварительно запрошены. Замыкают тройку лидеров некачественные товары, которые разочаровали бы 58% женщин.

Далее в списке нежеланных презентов значатся абонементы в фитнес-клубы (55% голосов), кухонные приборы, приобретенные исключительно из соображений практичности (52%), и различные предметы посуды (45%). Более трети участниц опроса (42%) не оценили бы попытку подарить нижнее белье без предварительного обсуждения модели и размера. Также в число провальных вариантов попали готовые подарочные наборы из супермаркетов и антивозрастная косметика — их не хотят получать 40% и 38% дам соответственно.

Чтобы избежать разочарований, многие пары практикуют совместный выбор: почти четверть ходят за покупками вместе, а 15% женщин отправляют партнерам список желаемого. Часть девушек предпочитают действовать напрямую: 21% открыто заявляют о своих предпочтениях, а 18% просят денежный эквивалент. Только каждая седьмая готова принять сюрприз в любом виде.

Исследование также показало, что лишь 22% россиянок согласны видеть цветы в качестве основного подарка. Более востребованы впечатления: 19% мечтают об ужине, путешествии или билетах на концерт. В топ желаемого также вошли ювелирные изделия, деньги, электроника и даже помощь в погашении кредита.

Для большинства женщин праздник 8 Марта служит своеобразным маркером отношений. Более половины опрошенных воспринимают его как демонстрацию заботы и серьезности чувств, а 28% признаются, что оценивают в этот день внимательность избранника. Пятая часть респонденток не придает событию такого значения.

Интересна и мужская позиция. Более половины представителей сильного пола признались, что дарят подарки скорее следуя традиции, нежели по велению души. Две трети опрошенных еще не решили, что именно преподнести. Хотя цветы остаются главным символом дня, полноценным даром их считают только 42% мужчин, а 12% полагают, что ценность букета зависит от его стоимости.

В первую очередь мужчины поздравляют своих вторых половинок, затем — матерей, сестер, дочерей и бабушек. Однако праздник давно вышел за пределы семьи: 61% опрошенных готовят презенты коллегам, а почти четверть — подругам.