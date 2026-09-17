Жерар Депардье не снимается из-за депрессии: продюсер рассказал, что актер «совершенно сломлен»

Французский актер Жерар Депардье находится в глубокой депрессии из-за череды судебных разбирательств. Об этом РИА Новости рассказал продюсер Арно Фрилле, директор консерватории Сергея Рахманинова в Париже. По его словам, артист больше не хочет сниматься в кино.

Фрилле пояснил, что Депардье полностью сломлен и не работает из-за событий, которые он называет печальными и чудовищно несправедливыми. Кроме того, актер уже не понимает сути предъявляемых к нему претензий. Продюсер добавил, что во время судебных заседаний у здания суда собираются агрессивно настроенные феминистки, которые пытаются «отменить» Депардье.