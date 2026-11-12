Жертвоприношения, скальп и гуннский лук: что нашли археологи в кургане под Оренбургом

Археологи выяснили, что курганный могильник у села Благословенка под Оренбургом служил святилищем для кочевников: здесь совершали жертвоприношения животных и проводили необычный обряд над телом ребёнка. Раскопки вели специалисты педуниверситета, Института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ и Института археологии РАН, результаты опубликованы в «Уфимском археологическом вестнике».

Самым ранним сооружением оказался гигантский круговой вал диаметром около 45 метров, возведённый в V–IV веках до нашей эры. Под его южной частью нашли крупное ритуальное кострище — скопление костей животных. Анализ более 3,7 тысячи фрагментов показал, что здесь сожгли верблюдов, крупный рогатый скот, овец и множество лошадей; учёные идентифицировали останки как минимум 21 забитого животного, причём 13 из них принадлежали жеребцам. В 14,5 метра от вала обнаружили ритуальную яму с бронзовым котлом, бронзовым наконечником копья, примерно 35 бронзовыми наконечниками стрел, деталями конской упряжи и колчанным крюком.

Спустя четыре столетия, на рубеже нашей эры, внутри кольцевого сооружения появились первые погребения — останки ребёнка около шести лет и подростка. Погребение ребёнка шокировало специалистов: на черепе зафиксированы множественные надрезы и треугольное отверстие, что похоже на следы посмертной ритуальной трепанации. Возможно, сначала с головы сняли скальп, а затем извлекли часть кости; цель обряда остаётся загадкой. Последним здесь похоронили воина в V–VI веках нашей эры — рядом нашли роговую подпружную пряжку и сложносоставной гуннский лук с одиннадцатью накладками из рога и кости, один из самых полных и хорошо сохранившихся комплектов в степной зоне Волго-Уралья.