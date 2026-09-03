Исполнительный директор организации «Союз отцов» Александр Заремба в беседе с « Абзац » назвал меры, которые, по его мнению, лучше всего простимулируют россиян рожать в молодом возрасте. Среди них — решение квартирного вопроса через социальные контракты и введение единых для всей страны льгот.

Общественник предложил сделать ипотечный процент минимальным и выплачивать его за семью, пока она находится в зоне социального контракта. По его словам, когда люди поймут, что им не придется жить с родителями или ютиться в «человейниках» по десять человек в квартире, у них появится серьезный стимул заводить детей.

Заремба также отметил важность качественной медицины, дополнительных медицинских осмотров и других социальных гарантий. Комплексная поддержка государства, по его мнению, даст будущей маме уверенность в благополучии ребенка и семьи.

Он подчеркнул, что меры поддержки в разных регионах должны быть одинаковыми: многодетная семья в Москве и в Нижнем Новгороде должна иметь равные возможности с точки зрения льгот и выплат. Кроме того, поддержка должна носить беззаявительный характер — как штрафы ГИБДД, которые приходят на «Госуслуги» без дополнительных обращений.