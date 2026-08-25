«Жить в Эстонии больше не хотим»: семья из Таллина экстренно переехала в Великий Новгород и получила паспорта РФ

По ее словам, главным мотивом для экстренного выезда из прибалтийской республики весной 2022 года стала русофобская кампания в эстонских СМИ. Женщина призналась, что плана не было: семья решила, что больше не хочет жить в Эстонии, и только после этого начала искать варианты. Сведения о правовых механизмах возвращения собирали самостоятельно через официальные ресурсы российского дипломатического представительства.

Сбор документов, их нотариальное заверение и перевод заняли около месяца. Еще три месяца ушло на согласование анкеты уполномоченными органами выбранного региона. Для постоянного проживания переселенцы выбрали Новгородскую область — Великий Новгород привлек их близостью к эстонской границе. Власти региона предоставили лояльные условия приема без жестких квот по возрасту, образованию и дефицитным специальностям.

Переезд состоялся в конце 2023 года. Финальным этапом стали официальное принятие присяги и выдача внутренних российских паспортов. Елена отметила, что получение документов стало для нее крайне эмоциональным событием.

Программа добровольного переселения соотечественников действует на основании президентского указа с июня 2006 года. За 20 лет в Россию из-за рубежа вернулись более 1,2 миллиона человек.