Жителей и гостей Московского региона предупредили о грозах и температуре как в сентябре

Москва и Подмосковье встречает последние дни августа с не по-летнему прохладной погодой. Во вторник, 12 августа, в столичном регионе продолжат идти дожди, местами с грозами, а температура воздуха не поднимется выше +21 градуса по Цельсию. Таким прогнозом в своем телеграм-канале поделился ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эта погода установится в регионе из-за циклона, центр которого находится над Средним Поволжьем. Его периферия приносит в Московский регион плотную облачность и осадки, которые ограничивают прогрев воздуха.

Также в Москве и Подмосковье ожидается северо-западный ветер с порывами от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление составляет 748 мм рт. ст., что соответствует норме для этого времени года.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о переменчивой погоде в столичном регионе.