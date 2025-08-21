Жителей и гостей Подмосковья предупредили о резком ухудшении погодных условий

«Желтый» уровень опасности установлен на территории Москвы и Московской области во вторник, 22 августа. Об этом говорится на официальном сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение связано с прогнозируемыми сильными ливнями. Оно будет действовать с 12:00 мск до 21:00 мск. По данным метеорологов, в Московской регионе ожидаются дожди, которые местами могут быть очень интенсивными.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ухудшение погодных условий связано с «холодным вторжением» на северо-запад России. Он подчеркнул, что ночь на 21 августа стала одной из самых холодных с начала лета.

Как отметил специалист, потоки арктического воздуха проникли далеко на юг, достигнув северных районов Смоленской, Тверской и Ярославской областей, где температура опустилась до плюс 3 и плюс 6 градусов по Цельсию.

