Жители Архангельской области остались без записи к врачу через Госуслуги: что случилось и как попасть на прием

Жители Архангельской области не могут записаться к врачу через Госуслуги. В уведомлении указано, что сделать это нельзя по техническим причинам. В региональном Минздраве пояснили, что произошел сбой в информационной инфраструктуре системы здравоохранения.

Электронные сервисы записи на прием, включая Госуслуги и «Макс», работают с перебоями. Также в личные кабинеты пользователей не поступают электронные документы. Инфраструктуру уже восстанавливают, часть сервисов должна заработать 11 сентября.

Пока записаться можно по телефону или при личном визите в медицинскую организацию. В ближайшее время обещают восстановить запись по единому номеру 122. Министерство здравоохранения Архангельской области приносит извинения за доставленные неудобства. Об этом сообщает 29.ru.