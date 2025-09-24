Жительница Подмосковья сорвала «мистический» джекпот в лотерею

Жительница подмосковного Волоколамска Наталья Романова поделилась с изданием REGIONS историей о своей коллеге, которой несказанно повезло в лотерею.

Несмотря на то, что за свои 40 лет Наталья сама выигрывала лишь 200 рублей, ее коллеге из молодежного центра «Ламич» невероятно повезло — женщина стала обладательницей однокомнатной квартиры по итогам лотерейного розыгрыша.

Уникальность ситуации в реакции самой победительницы. Коллега Натальи была убеждена, что такая удача — результат «помощи с того света». Подробности о мистической связи женщина не раскрыла, но став обладательницей квартиры, приняла кардинальное решение больше никогда не участвовать в лотереях и азартных играх.

