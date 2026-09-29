Живете один? Почему одиночество в пожилом возрасте стирает память и уменьшает мозг

Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что одиночество у пожилых людей может провоцировать когнитивные нарушения. В беседе с « Абзацем » он рассказал, что возрастные пациенты в социальной изоляции чаще сталкиваются с провалами в памяти.

По его словам, когда люди живут вместе, они заботятся друг о друге, вместе питаются, гуляют, обмениваются эмоциями, напоминают о приеме лекарств и важных датах. Это поддерживает мозг в тонусе. Врач отметил, что особенно это касается людей старшей возрастной группы, у которых одиночество нарушает функцию памяти.

Слова специалиста подтверждает крупное японское исследование с участием почти 9 тыс. человек старше 65 лет, опубликованное в 2025 году. Ученые пришли к выводу, что социальная изоляция приводит к измеримому уменьшению объема мозга. Наиболее заметные изменения зафиксированы в зонах, отвечающих за память и эмоции, — гиппокампе и миндалевидном теле. Даже сокращение социальных контактов с ежедневных до эпизодических было связано с заметными структурными изменениями мозга.