Живот увеличивался без симптомов: врачи нашли в пациентке образование-гигант

В Сургутской окружной клинической больнице 69-летней пациентке удалили гигантскую опухоль около 40 сантиметров. Женщина обратилась к врачам с жалобой на увеличение живота, других симптомов не было. Обследование выявило образование, занявшее брюшную полость, пишет ugra-news.ru .

69-летняя жительница Югры пришла к медикам из-за беспокоившего увеличения живота, при этом других жалоб у нее не было. Диагностика сразу показала гигантское образование размером до 40 сантиметров, которое практически заполнило брюшную полость, сдавило левый мочеточник и сместило кишечник. Врачи опасались нарушения функции почки и непроходимости, к тому же анатомия пациента была серьезно изменена, что затрудняло оперативный доступ.

Хирурги установили, что опухоль исходила из левых придатков матки. Учитывая возраст пациентки и размеры образования, было принято решение о радикальном вмешательстве — удалении опухоли вместе с прилегающими тканями и резекции большого сальника. Хотя гистология показала доброкачественный процесс, медики предпочли исключить даже минимальный риск злокачественного перерождения.

Операцию провела команда специалистов СОКБ: онкологи Максим Иванов и Станислав Таслицкий, анестезиолог-реаниматолог Виктор Лешков, медсестра-анестезист Вера Чусова, операционная сестра Екатерина Хрулева и санитарка Алтыншаш Оспанова.

Сейчас пациентка уже выписана домой и находится под амбулаторным наблюдением. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, функция левой почки полностью восстановилась. История стала очередным доказательством мастерства сургутских онкологов, способных справляться с самыми сложными и объемными образованиями.