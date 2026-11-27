Русская православная церковь представила рекомендации по оформлению могил и уходу за ними, сообщает издание «Кулик». Основными принципами названы уважение к памяти умершего, умеренность и сдержанность. Священнослужители отмечают, что надгробие не должно демонстрировать материальное благополучие.

По традиции после похорон на могиле ставят деревянный крест, который советуют заменять постоянным памятником не раньше чем через год. Стоимость надгробия и наличие фотографии принципиального значения не имеют. Временный крест после установки памятника, сказано в материале, нельзя выбрасывать: его нужно закопать рядом с могилой или сжечь, а пепел развеять над местом захоронения, перекрестившись.

Для оформления могилы рекомендуют живые цветы вместо искусственных венков и композиций. Скамейку установить можно: она позволяет родным удобно помолиться. Духовная связь с умершими, по православному учению, сохраняется через молитву, а попытки напрямую связаться с покойными или получить от них ответы на земные вопросы противоречат христианству. Особое значение придают поминовению в первые 40 дней, но молиться об умерших принято и позже.