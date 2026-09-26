Зима 2026–2027: почему главная опасность не мороз, а скачки температуры?

По оценкам специалистов, устойчивые холода придут позже обычных сроков. При этом каждая следующая волна похолодания будет интенсивнее предыдущей. Ученых тревожит не столько абсолютная температура, сколько скорость смены погодных режимов. Пик нестабильности ожидается в январе. В отдельные дни воздух может прогреваться до плюсовых значений с дождем, а уже через несколько часов температура обрушится на 20–25 градусов ниже нуля. Такое чередование приведет к затяжному гололеду, особенно в западных регионах страны.

Отдельно климатологи отмечают дисбаланс осадков. Часть территорий рискует пройти сезон без устойчивого снежного покрова, тогда как другие районы накроют мощные циклоны. Они способны за две недели обеспечить месячную норму влаги. Такой контраст осложнит работу коммунальных и аварийно-спасательных служб.

Специалисты дали рекомендации. Коммунальщикам советуют усилить контроль за наледью на кровлях и в пешеходных зонах. Автомобилистам — заранее перейти на зимние шины, поскольку дорожное покрытие может несколько раз в день меняться от мокрого асфальта до ледяной корки. Медики предупреждают о повышенной нагрузке на метеочувствительных людей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им рекомендуют регулярно измерять давление и при ухудшении самочувствия сразу обращаться за помощью.