Зимний аттракцион жителей Шатуры восстановили на Северной Гриве

На Северной Гриве г.о. Шатура починили и привели в порядок деревянную горку, которая традиционно пользовалась высоким спросом среди жителей зимой.

Большую деревянную горку на Северной Гриве возвели благодаря инициативе местного жителя Михаила Ивановича Коршунова. Конструкция возле соснового леса более 20 м в длину со стометровой ледяной дорожкой каждую зиму радовала детвору и родителей.

Однако со временем даже при должном уходе энтузиаста аттракцион сгнил и стал небезопасным. Конструкцию частично разобрали, а Михаил Коршунов тем временем стал думать о восстановлении горки. Удалось это сделать после привлечения внимания в соцсетях. Нашлось немало неравнодушных жителей, благодаря которым восстановили объект.

Проблемные места горки успешно починили, восстановили с помощью закупленных материалов и разукрасили яркими узорами. Таким образом жителей не оставили без любимого развлечения: уже грядущей зимой они вновь смогут прокатиться с ветерком на Северной Гриве.