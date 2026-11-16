«Знаете, где пропадает?»: тайное место отдыха мэра Тюмени Афанасьева оказалось бассейном

URA.RU: «секретным местом отдыха» мэра Тюмени Афанасьева оказался бассейн

Общество

«Секретным местом отдыха» мэра Тюмени Максима Афанасьева оказался бассейн — запись с его тренировкой опубликовал спортивный центр Sofi Land в соцсетях. На видео чиновник в черных плавках, водонепроницаемой шапочке и затемненных очках плывет кролем по одной из дорожек, а затем выныривает и разговаривает с тренером.

Наставница пошутила, что знает, где мэр Тюмени пропадает по вечерам, и поставила Афанасьева в пример, отметив, что он находит время на спорт даже при плотном графике. URA.RU со ссылкой на источники в администрации Тюмени пишет, что ролик — инициатива самого спорткомплекса.

Сам чиновник комментариев насчет своего «секретного места» не дал. Таким образом, поводом для публикации стало видео центра, а не заявление мэрии: официальной реакции от Афанасьева на момент выхода материала нет.

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