«Знакомиться живьем гораздо полезнее»: Вассерман посоветовал, где искать пару вместо сайтов знакомств

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с « Абзацем » призвал россиян знакомиться в офлайн-формате, а не полагаться на сайты знакомств и онлайн-сервисы. По его мнению, возможностей для живого общения сейчас не меньше, чем в прошлом, нужно лишь правильно их использовать.

Парламентарий уверен, что знакомиться гораздо полезнее лично на молодёжных встречах, количество которых, по его наблюдениям, не уступает временам его собственной молодости. Он отметил, что люди постоянно пересекаются в самых разных обстоятельствах, поэтому способы познакомиться найдутся всегда. Те же, кто действительно хочет жить и создавать семью, рано или поздно такую возможность находят.