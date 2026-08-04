Золотой купол, шпили и гора в соснах: что пережил мужчина, пока врачи запускали его сердце
Unilad: житель Теннесси пережил остановку сердца и рассказал о видении рая
Житель американского штата Теннесси Майк Маккинзи пережил 45-минутную остановку сердца и рассказал, что за это время увидел рай. Инцидент произошел накануне свадьбы его сына. Об этом он поведал изданию Unilad.
По словам мужчины, недомогание он почувствовал еще до семейного торжества, но скрыл его от близких, чтобы не испортить праздник. Вскоре ему пришлось обратиться к врачам, и уже в больнице он потерял сознание. Во время остановки сердца перед ним возник Иисус в человеческом облике, который повел его на холм. Оттуда Маккинзи увидел город, окутанный дымкой: удалось разглядеть только крыши, а в центре возвышался огромный золотой купол, окруженный куполами меньшего размера и высокими белыми шпилями. По другую сторону холма виднелась гора с похожими на сосны деревьями, а небо над ней, по словам американца, было окрашено в самые яркие и удивительные цвета, которые он когда-либо видел. Он также ощущал каждую травинку под ногами. Переживание завершилось тем, что мужчина оказался на коленях, а затем очнулся в операционной. Ранее Маккинзи уже рассказывал, что во время комы видел собственное будущее, которое впоследствии сбылось.