«Зомби-пожар»: почему дым из-под земли нельзя тушить самостоятельно

При признаках «зомби-пожара», когда дым и запах гари идут прямо из-под земли, нельзя пытаться залить огонь своими силами. Об этом « Абзацу » рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. По его словам, в таком случае стоит сразу звонить спасателям.

Бойко объяснил, что из-за теплой и малоснежной зимы торф под землей может не промерзнуть и незаметно тлеть месяцами. Весной такой «спящий» огонь часто выходит наружу и быстро поджигает сухую траву и деревья. Обычным ведром воды справиться с этим невозможно: тление уходит глубоко в почву, поэтому требуется профессиональная помощь. Эксперт отметил, что полностью локализовать такие очаги сложно: нужно глубокое тушение, большой объем воды и охлаждение почвы вокруг очага.

Собеседник добавил, что жителям районов с торфяниками весной важно внимательно следить за признаками подземного горения. При первых подозрениях следует не подходить близко к опасному участку, а обращаться к специалистам. По словам Бойко, весной стоит обращать внимание на запахи — запах гари и дыма из-под земли является признаком скрытого очага. Нужно сразу звонить в службу спасения, чтобы пожарные определили средства и силы для локализации, заключил эксперт.