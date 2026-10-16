Священник Владимир Новицкий разъяснил, что фраза «зов покойного» не несет негативного смысла и не означает приглашение в иной мир. По его словам, это не более чем напоминание о молитве за усопших. Об этом пишет МедиаПоток .

Новицкий отметил, что каждая душа нуждается в молитве: она помогает облегчить существование после смерти и найти милосердие Божие. После кончины души испытывают такие же эмоции и желания, как и при жизни, поэтому нуждаются в поддержке. Таким способом умершие доносят просьбы о молитве, ведь именно она создает связь с Небесами. Если во сне приходит усопший или возникают странные ощущения, священник советует усиленно молиться за тех, кого уже нет рядом.