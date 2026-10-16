«Зов покойного» — не приглашение в иной мир: священник Новицкий объяснил, что это значит

Священник Новицкий: «зов покойного» — это напоминание о молитве

Общество

Священник Владимир Новицкий разъяснил, что фраза «зов покойного» не несет негативного смысла и не означает приглашение в иной мир. По его словам, это не более чем напоминание о молитве за усопших. Об этом пишет МедиаПоток.

Новицкий отметил, что каждая душа нуждается в молитве: она помогает облегчить существование после смерти и найти милосердие Божие. После кончины души испытывают такие же эмоции и желания, как и при жизни, поэтому нуждаются в поддержке. Таким способом умершие доносят просьбы о молитве, ведь именно она создает связь с Небесами. Если во сне приходит усопший или возникают странные ощущения, священник советует усиленно молиться за тех, кого уже нет рядом.

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