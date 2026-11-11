Зубные врачи станут фельдшерами, бактериологи останутся: что меняет приказ Минздрава в Тюменской области

Депздрав: в тюменских больницах уберут зубных врачей и это не все

Общество

В Тюменской области из номенклатуры медицинских должностей исчезнут 14 специальностей, включая зубного врача. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения, комментируя новый приказ Минздрава. В ведомстве подчеркнули: документ не предполагает увольнений — работодатель обязан перевести сотрудников на новые должности, и увольнений, связанных с изменением номенклатуры, не было и не будет.

Медпомощь в госучреждениях региона организуется по порядкам оказания помощи, утвержденным приказами Минздрава, и в соответствии с объемами. Например, должность врача-бактериолога, исключенная из номенклатуры, сейчас в учреждениях сохраняется. Сотрудников ждет профессиональная переподготовка и перевод на другую должность до 1 сентября 2028 года. Зубных врачей, которые относятся к средним медработникам, переименуют в фельдшеров стоматологических — без увольнения.

Приказ также предусматривает новые специальности, среди них нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Вводить их будут по потребности медорганизаций и согласно порядкам оказания помощи.

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