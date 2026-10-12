«Зубы дракона» съедают землю: как укрепление границы бьет по фермерам Латвии

LSM: «зубы дракона» сократили площадь земель у фермеров Латвии

Общество

Укрепление границы с Россией осложняет ведение хозяйства в Латвии и может отпугивать инвесторов. Об этом сообщил портал LSM со ссылкой на местных фермеров. Фермер Гунтар Барткевич рассказал, что после установки противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», площадь доступных ему земель сократилась.

Получит ли он компенсацию за потерю части угодий, пока неясно. Барткевич не рад, что из-за «зубов дракона» у него стало меньше земли, и не знает, будет ли кто-то за это платить.

Депутат латвийского Сейма Роланд Кейшс отметил, что близость к границе и милитаризация территории могут снижать интерес инвесторов. По его словам, потенциальные партнеры не спешат участвовать в проектах строительства крупных солнечных электростанций, в том числе из-за расположения хозяйств в приграничной зоне.

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