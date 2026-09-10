Зумеры доводят работодателей до моральной паники? Социолог объяснила, почему это нормально

Социолог Наталья Соловьева в разговоре с сайтом kp.ru назвала моральной паникой эмоции работодателей при встрече с зумерами. При этом она подчеркнула, что конфликт отцов и детей — нормальная ситуация.

По ее словам, каждое поколение детей шокировало своих родителей: появлялись разные субкультуры, новые хобби и кумиры. Как только у молодых людей возникала возможность самостоятельно зарабатывать, они выходили из-под родительского контроля, что вызывало и продолжает вызывать ужас у мам и пап.

Соловьева отметила: поскольку желания младшего поколения не похожи на интересы родителей, тем кажется, что дети выросли «неправильными». Социолог считает такие реакции естественными и повторяющимися из поколения в поколение.