Зумеры не хотят делать ремонт: как молодые москвичи выбирают первую квартиру у метро и почему им помогают родители

Зумеры при покупке первой квартиры в Москве чаще выбирают компактные варианты рядом с вузами и станциями метро. Об этом « Абзацу » рассказал брокер по недвижимости, член Гильдии риелторов Москвы Константин Ламин.

По его словам, пик активности молодых покупателей приходится на лето, когда иногородние студенты вместе с родителями подбирают жилье для учебы и последующей жизни в столице. Чаще всего приобретают студии, однокомнатные квартиры и евродвушки. Молодые покупатели не хотят тратить время на ремонт, поэтому ищут варианты с готовой отделкой.

Особой популярностью пользуются районы Новой Москвы возле метро: они привлекательны по бюджету и предлагают современную застройку с развитой инфраструктурой. В условиях высоких ипотечных ставок родители помогают с максимальным первоначальным взносом. Если у молодых людей есть право на семейную ипотеку, они выбирают первичный рынок.

Ламин отметил, что зумеры ценят жилые комплексы с подземным паркингом, огороженной территорией, прогулочными зонами и коворкингами. Застройщики сегодня предлагают сервисы, которые позволяют жить комфортно.