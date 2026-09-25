Зумеры скупают игрушки из детства: почему редкие фигурки стоят сотни тысяч рублей?

Зумеры все чаще приобретают игрушки и фигурки, популярные в их детстве. Отдельные редкие экземпляры оцениваются в сотни тысяч рублей. Психолог Екатерина Алексеева в беседе с kp.ru объяснила, что такая ностальгия может быть способом вернуть приятные эмоции и ощущение безопасности.

По ее словам, игрушки ассоциируются у людей с детскими переживаниями, воспоминаниями и защищенностью. Специалист призналась, что сама начала собирать шоколадные яйца с серией пингвинов — в детстве это были одни из ее первых игрушек из яиц. Алексеева отметила, что коллекционирование остается нормой, пока не превращается в навязчивую идею. Желание собрать всю серию может объясняться не только воспоминаниями, но и стремлением к контролю, а также возможностью получить то, чего не хватало в детстве.