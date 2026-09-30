Зумеры знают слово «токсичность», но умеют ли они чувствовать? Психолог раскрыл главный парадокс

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников считает, что зумеры освоили язык эмпатии лучше других поколений, однако это не гарантирует настоящего умения чувствовать собеседника. Об этом он рассказал « Абзацу ».

По словам специалиста, молодые люди свободно говорят о чувствах, психическом здоровье, принятии, насилии и дискриминации. Это может свидетельствовать об их эмоциональной подкованности. Но, как заметил психолог, знание профильных терминов не равно способности сопереживать.

Денисов-Мельников привел в пример слова «границы», «токсичность» и «травма», которые зумеры употребляют уверенно. При этом, подчеркнул он, знать психологический словарь и чувствовать другого человека — разные вещи.