Зумеры знают слово «токсичность», но умеют ли они чувствовать? Психолог раскрыл главный парадокс

Психолог Денисов-Мельников: зумеры выучили язык эмпатии лучше других

Общество

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников считает, что зумеры освоили язык эмпатии лучше других поколений, однако это не гарантирует настоящего умения чувствовать собеседника. Об этом он рассказал «Абзацу».

По словам специалиста, молодые люди свободно говорят о чувствах, психическом здоровье, принятии, насилии и дискриминации. Это может свидетельствовать об их эмоциональной подкованности. Но, как заметил психолог, знание профильных терминов не равно способности сопереживать.

Денисов-Мельников привел в пример слова «границы», «токсичность» и «травма», которые зумеры употребляют уверенно. При этом, подчеркнул он, знать психологический словарь и чувствовать другого человека — разные вещи.

«Зумеры лучше выучили язык эмпатии. Они прекрасно знают слова „границы“, „токсичность“, „травма“. Но знать психологический словарь и чувствовать другого человека — все-таки не одно и то же», — объяснил специалист.

Читайте также

Более 70% москвичек готовы содержать мужчину в трудный период

Более 70% москвичек готовы содержать мужчину в трудный период

Депутат Денис Кравченко: Легитимность и прозрачность выборов были соблюдены

Депутат Денис Кравченко: Легитимность и прозрачность выборов были соблюдены

Квартиру можно продать без налога даже через три года: россиянам раскрыли важные условия

Сперма на страже экологии: ученые нашли неожиданный способ проверки воды

Сперма на страже экологии: ученые нашли неожиданный способ проверки воды

«Кузов дорожает быстрее». Названа средняя стоимость ремонта машины в 2026 году

«Кузов дорожает быстрее». Названа средняя стоимость ремонта машины в 2026 году

Почетный гражданин Коломны Вячеслав Юрченко проголосовал на выборах

Почетный гражданин Коломны Вячеслав Юрченко проголосовал на выборах

Портрет российского туриста: сколько выезжающих за границу россиян состоят в браке

Портрет российского туриста: сколько выезжающих за границу россиян состоят в браке

Триста талантов на одной сцене: округ Пушкинский привез награды с юбилейного «Ашукино-ФЕСТ»

Триста талантов на одной сцене: округ Пушкинский привез награды с юбилейного «Ашукино-ФЕСТ»

«Друг на час» за деньги: чем опасен «нытинг»

«Друг на час» за деньги: чем опасен «нытинг»

Медвежья осада Абазы: три зверя погибли за одну ночь на юге Хакасии

День спиниста и танцы кукол: чем удивили выходные в Городском округе Пушкинский

День спиниста и танцы кукол: чем удивили выходные в Городском округе Пушкинский

Путин заявил, что «Единая Россия» упрочила свое лидерство

Путин заявил, что «Единая Россия» упрочила свое лидерство

Добавьте mosregtoday.ru в избранное