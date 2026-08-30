Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли прибыла на Украину, сообщает агентство УНИАН. Знаменитость посетила Львов и Тернополь, однако цели визита не раскрываются. Это не первый приезд актрисы в страну — ранее она бывала во Львове в 2022 году и в Херсоне в 2025-м.

Анджелина Джоли вновь оказалась на Украине. По данным УНИАН, актриса посетила два западных города — Львов и Тернополь. Официальных заявлений о целях поездки пока не поступало.

Джоли не впервые приезжает в страну. В апреле 2022 года она уже была во Львове — тогда в соцсетях появилось видео, как актриса заходит в местную кофейню и дает автограф посетительнице. В ноябре 2025 года Джоли посещала Херсон, где встречалась с детьми в больницах и роддоме.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич приглашал актрису посетить новые регионы России, чтобы она увидела «как на самом деле все обстоит». Однако он предположил, что Джоли туда не поедет, так как западные пропагандисты не позволят ей увидеть то, что пытаются скрыть от западной аудитории.