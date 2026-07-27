Звезды на берегу: фестиваль «Русского Радио» в Завидово собрал тысячи гостей

25 июля на набережной курорта Завидово прошел фестиваль «Звёзды Русского Радио». Тысячи гостей собрались под открытым небом, чтобы услышать любимые хиты в исполнении Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Елки, Ираклия, группы «Земляне» и других артистов. Мероприятие впервые состоялось на живописном берегу и стало центральным событием двухдневной летней программы «Русской Медиагруппы».

Музыкальная магия на берегу

Фестиваль объединил поклонников радиостанции, гостей курорта и звезд, чьи песни звучат в эфире «Русского Радио». На главной сцене выступили Дмитрий Колдун, Ирина Дубцова, Леонид Руденко, SEREBRO, «5УТРА», MARGO, Алиса и другие. Огни набережной, масштабное шоу и атмосфера живого концерта подарили зрителям незабываемые эмоции.

Ранее подобные концерты проходили в Москве, Крыму, Волгограде и Сочи, но в Завидово событие состоялось впервые. Организаторы подчеркивают: фестиваль уже давно приобрёл статус всероссийского и по-настоящему народного.

Развлечения для всей семьи

Помимо вечернего концерта, днём для гостей работала программа «Пикник РУ.ТВ КИДС». На сцене выступили молодые артисты: Давид Туров, MIBREOO, RAVILOVA, Karina Kagra, Анастасия Брайт. Юные зрители и их родители пообщались с восходящими звездами на автограф-сессии, среди которых была блогер Кристина Чарм с многомиллионной аудиторией.

Праздник продолжило мероприятие «Спорт. Музыка. РУ.ТВ». Ведущие телеканала Иван Чуйков и Ксения Акчурина провели тренировки для всех желающих. Свои песни исполнили Анна Немченко, VENERA, «5УТРА», ХАННА, SEREBRO, МАРФА и ZAUR & MEIRINKITO.

Хитовые выходные

26 июля эстафету подхватило радио Хит FM. В аквакомплексе «Завидово АКВА & СПА» гости начали утро с зарядки и спортивных эстафет вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш» Дианой Терешковой и Артемом Адамовым. Кульминацией дня стала пенная дискотека в аквапарке с танцевальными флешмобами.

Большой летний уикенд объединил музыку, спорт и семейный отдых. За два дня участники успели спеть любимые хиты, насладиться природой и забыть о городской суете.