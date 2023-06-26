Почти 350 жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках в выходные
Фото: [Пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Почти 350 человек бесплатно прошли медицинские осмотры в рамках акции «Проверь здоровье в парке» в Московской области.
Как сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба областного Минздрава, всего с начала акции свое здоровье в парках проверили 2,3 тысячи человек.
Посетители смогли сдать общий анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также пройти антропометрию При необходимости пациентов направляли в поликлинику, чтобы пройти более углубленное обследование.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в течение года в регионе планируют заметно снизить нехватку медицинских кадров.