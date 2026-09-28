Более 650 тысяч без воды: что происходит в Приморье после аварии на подстанции?

МЧС Приморья: без воды остались 650 тыс. человек после аварии на подстанции

ЖКХ

В Приморском крае произошла крупная коммунальная авария: без водоснабжения остаются более 650 тыс. человек. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, воды нет в 3 660 многоквартирных и около 16,5 тыс. частных домах, а также в 224 социально значимых объектах. Аварийно-восстановительные работы находятся на контроле главка МЧС по Приморскому краю.

Проблемы с водой зафиксированы в Первомайском и Ленинском районах Владивостока, на Эгершельде, БАМе и Тихой, а также в Трудовом и Надеждинском районах. В некоторых домах Владивостока также отсутствует электричество. В Артеме из-за отсутствия воды в отдельных детских садах родителей попросили оставить детей дома. В Приморском водоканале сообщили, что после завершения восстановительных работ будут запущены насосные станции. Подачу воды планируют восстановить ориентировочно к 18:00.

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